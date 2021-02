Mc 8, 1-10 - Père Frédéric-Marie Lauroua

Le récit de Marc est direct, il rapporte des faits, des paroles et des gestes, des chiffres. Il remplit sa mission de témoigner de la manière la plus proche des événements sans les confondre avec ses commentaires. Se faisant il nous donne la liberté de l’interprétation, la possibilité de suivre le fil des paroles, des gestes et des situations pour en découvrir la richesse cachée. Jésus appelle les disciples. On imagine un cercle autour de lui un peu à part de la foule. On imagine un conseil, Jésus veut leur avis. Comment faire pour ne pas laisser cette foule « défaillir en rentrant » après cette longue marche et ce séjour de 3 jours où les provisions se sont épuisées ? Pourquoi leur demander une solution quand Jésus sait qu’il n’y en a pas sinon par la voie d’un miracle ? Pour bien montrer que ce qu’il va faire est surnaturel car impossible et ainsi édifier leur foi ? On peut le penser, mais est-ce la seule raison ? La raison la plus profonde est sans doute ailleurs, Jésus ne veut rien faire qui n’invite ses disciples à s’y associer par la réflexion et l’effort. Il va faire un miracle, mais pas sans que les disciples y participent en offrant leur pain. On peut imaginer que c’était bien le leur, celui qu’eux-mêmes gardaient pour les jours à venir. Il n’en prend que plus de valeur comme l’aumône de la veuve au temple qui de tous fut la seule à donner non de son superflu mais de son indigence. Ainsi le miracle n’est possible que parce que ces hommes ont l’audace et la générosité de risquer leur pain en l’offrant à la foule, de risquer d’avoir faim pour nourrir leurs frères. Avec la preuve de la compassion de Dieu et la surabondance de sa grâce symbolisée par les 7 corbeilles de pain restantes, c’est sans doute le second grand enseignement spirituel de cet évangile. Le Christ a besoin pour agir non pas que nous ayons le pouvoir de réussir, mais l’audace d’essayer en risquant pour l’évangile un peu ou beaucoup de ce qui fait notre assurance, notre confort et plus encore notre nécessaire. De nos prises de risques généreuses Dieu fera des miracles. Sans elles, comment la puissance de sa compassion pourra-t-elle se déployer ?