Mc 8, 14-21 - Sylvain de Rességuier, diacre

« Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d’Hérode »

Le levain, c’est cette bactérie, cette sorte de petit champignon que le boulanger enfouit dans la pâte pour qu’elle gonfle et devienne du pain.

Le levain enfoui par une femme dans la farine est une figure bien connue du Royaume.

Aujourd’hui, Jésus nous révèle l’existence du « levain des pharisiens » et du « levain d’Hérode ».

Il existe donc un ingrédient malsain, dangereux au développement du Royaume, qui ressemble à s’y méprendre au levain de la Parole mais qui produirait un mauvais pain, un pain qui ne nourrit pas, peut-être même un pain empoisonné.

Nous connaissons bien ce levain de pharisien, notre monde le produit en abondance et il nous arrive bien souvent de l’enfouir nous-même dans la pâte :

- à chaque fois que nous assenons avec autorité une parole sur nos frères, un jugement sur Dieu lui-même,

- à chaque fois que nous tordons sa Parole pour la faire entrer de force dans notre logique, dans nos idéologies,

- à chaque fois que nous lâchons le petit mot acide et cruel qui sans en avoir l’air ira s’enfouir au plus profond, disparaîtra dans la masse et gonflera, gonflera, jusqu’à prendre toute la place,

- à chaque fois que nous cherchons à faire du chiffre, à faire du nombre, à remplir l’espace sans nous interroger sur la nature véritable de ce qui fait ainsi croître et grandir.

Dans toutes ces occasions, et dans bien d’autres encore, nous voilà pourvoyeur du levain des pharisiens.

Nul n’est exempté.

Des exemples récents manifestent bien combien le monde, l’Église, chacun de nous, peut jouer sa part dans l’intrusion de ce mauvais levain.

Seigneur, rend-nous vigilants, fais-nous reconnaître cette petite part néfaste à la croissance du Royaume, que nous n’en soyons ni les producteurs, ni les consommateurs.