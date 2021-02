Mc 9, 2-10 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile de ce matin tu nous invites à monter sur une haute montagne avec toi et Pierre, Jacques et Jean. Tu aimais souvent monter dans la montagne pour prier. Et voilà que tu es transfiguré devant nos yeux. Tes vêtements deviennent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur Terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Par cette transfiguration tu éclipses pour une instant ton humanité et tu laisses transparaitre ta divinité en tant que Fils de Dieu. Pourquoi cette manifestation si inattendue ? L’apparition d’Elie et de Moïse auprès de toi nous donne une clef de lecture. Dans le livre du Deutéronome il est annoncé la venue de quelqu’un semblable à Moïse, celui du Messie. Nous lisons donc dans ce texte de l’Ancien Testament où Dieu s’adresse à Moïse la promesse suivante : « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. » La présence de Moïse au moment de la transfiguration nous fait comprendre que tu es, Seigneur, l’accomplissement de cette promesse. Il y avait aussi une tradition dans le judaïsme de ton époque qui disait que le prophète Eli reviendrait sur terre au moment de la venue du Messie. Et voilà que s’accompli cette tradition au moment de ta transfiguration avec l’apparition d’Elie auprès de toi. Ces signes que tu as donnés à tes trois apôtres les reconfirment dans leur foi et nous reconfirment aussi dans la nôtre. Tu es le Messie, le Fils de Dieu venu pour nous sauver. À la suite de cette transfiguration tu redescends la montagne avec tes apôtres en leur demandant à ne pas en parler jusqu’au moment de ta résurrection. A partir de ce jour-là, tu prendras résolument le chemin de Jérusalem pour affronter ta passion et ta mort sur la croix. Ce moment de Transfiguration venait donc réaffirmer la foi de tes apôtres pour les aider à traverser cette lourde épreuve avec toi. Seigneur vient réaffirmer aujourd’hui ma propre foi en toi pour que je puisse faire face aussi aux questionnements et aux épreuves que je vis dans ma propre existence. Que la lumière de ta Transfiguration puisse m’éclairer et me réconforter.