Méditation et Ecriture ...vers une Présence attentive

qu’est-ce que la Méditation » Gérald Joubert reçoit Sophie Bouquerel , Somato Psycho Pédagogue pour nous parler de Méditation en ouverture de l’atelier de Méditation et d’ecriture qu’elle animera prochainement dans le cadre de l’UNIVAL Université Vie Active Valence Vallée du Rhône... Alors pas

d’hésitation si vous souhaitez avoir quelques clefs pour tenter d’ accéder à

ce lieu de silence qui est en chacun de nous...c'est ici que ça se passe.

Pour suivre les ateliers de Sophie Bouquerel dans le cadre de l’Unival ,

Université Active , Valence , Vallée du Rhône .. renseignements et les

inscriptions peuvent être prises à la Maison diocésaine de Valence , 11 rue du

Clos Gaillard à Valence - Médiathèque de sciences religieuses , ou bien ...un

numéro de téléphone 04 26 84 18 79 et une ..adresse de messagerie

contact@unival,fr.