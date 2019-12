Du lundi au vendredi à 19h15

En harmonie avec le diocèse de Belfort Montbéliard pour qui cette année liturgique est consacrée à l'Esprit Saint avec la confirmation solennelle prévue en avril 2020 à l'Axone de Montbéliard, Anne-la-conteuse vous propose d'associer dans nos médiations le propre de ce temps de ferveur et d'attente de l'Avent aux traces de l'Esprit. L'esprit assimilé à la troisième personne de notre trinité, sans doute la plus mystérieuse mais aussi la plus universelle, Méditations proposées par Anne Miguet de la paroisse Marie de l'Espérance du diocèse de Belfort-Montbéliard