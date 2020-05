Messe Chrismale 2020 depuis la Cathédrale de Bourges

Du lundi au vendredi à 11h et le dimanche à 10h15

Pendant ce temps de confinement, RCF en Berry et le Diocèse de Bourges proposent une messe quotidienne célébrée du lundi au vendredi à 11h, depuis l'oratoire de l'archevêché de Bourges, et le dimanche à 10h15 depuis l'une des églises du Berry. A écouter sur RCF, et à voir en vidéo sur le site du Diocèse de Bourges.