Messe Chrismale 2021 depuis l'église Saint Louis de la Roche-sur-Yon

Messe importante qui conditionne la vie liturgique du diocèse chaque année, la messe chrismale a été célebrée et vécue depuis l'église Saint-Louis de la Roche-sur-Yon. Elle a réuni autour de Mgr Jacolin : les prêtres et diacres du diocèse de Luçon, ainsi que de nombreux fidèles vendéens. Au cours de la célébration, les prêtres et les diacres ont été invités à renouveler leurs promesses d'ordination. Les huiles saintes ont été bénies par l'évêque de Luçon.

Commentaires : Père Marie-Joseph Seiller et Grégoire Moreau.