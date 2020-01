Mgr F.X Loizeau : "j'ai servi l'Eglise dans la confiance avec un coeur d'enfant

Dans cette émission spéciale, vous suivrez un itinéraire spirituel et humain exceptionnel, celui d’un enfant de Maillé, dans le Sud-Vendée, jeune prêtre de l’époque du Concile Vatican II, secrétaire particulier des évêques de Luçon, puis vicaire général, puis évêque à son tour au service des catholiques du diocèse de Digne, Riez et Sisteron. Cette figure vendéenne c’est celle de Mgr François-Xavier Loizeau, qui fut le pasteur de cette belle Eglise de Haute-Provence pendant seize années.

Cet entretien est unique, il a été enregistré durant l’été 2018 à Luçon, où désormais Mgr Loizeau vit retraité, à l’ombre de la cathédrale, lui qui a servi fidèlement les évêques de Luçon, Mgr Paty puis Mgr Garnier. Une tranche de vie d’Eglise, marquée par le Concile, la crise de l’Eglise et des vocations avec la fermeture du Séminaire dont il était un des professeurs, des années de mutations pour le diocèse de Luçon d’où ressortiront des évènements dont l’abbé Loizeau à l’époque s’occupa : la restructuration des paroisses, la célébration diocésaine du bicentenaire des Guerres de Vendée, la venue du Pape en 1996, les démarrage de l'ICES, ou encore celui de RCF Vendée.

L’épiscopat à Digne fut tout aussi riche, marqué par la célébration des années jubilaires, par des rassemblements nombreux, par l'ordination de deux prêtres et de plusieurs diacres, mais aussi par la maladie.