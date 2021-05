Mgr Guy Thomazeau, archevêque émérite du diocése de Montpellier

De passage sur Montpellier et sur le diocèse, 10 ans après sa retraite, Mgr Thomazeau, l’ancien archevêque, rend visite à RCF. Souvenirs, souvenirs dans la fidélité à l’église de Montpellier, pour laquelle il prie chaque jour, il revient sur les temps forts de la villa Maguelonne qu’il a souhaité pour rassembler l’ensembles des diocésains. Il constate une belle réussite dans cette ruche toujours vivante et se réjouit des formations des jeunes qui se préparent au sacrement du mariage et de l’arrivée de nouveaux catéchumènes.