Mgr VON GALEN (evêque Munster)- 18 mars 2020 à 19:30

Clemens August Von Galen fut évêque de Munster, ville jumelée avec celle d'Orléans. Son épiscopat s'étendit de 1933 à 1946, c'est à dire qu'il traversa la période hitlérienne. relire sa vie, ses démarches, ses sermons et positions publiques fait apparaitre un courage évangélique, largement ignoré de l'opinion française. A l'occasion des 60 ans du jumelage, découvrons son acharnement et les risques qu'il accepta de prendre. Françoise Lhomer , grande connaisseuse de l'Allemagne et de sa culture, fait découvrir-grâce aux multiples relations de Mgr Von Galen - de manière rigoureuse et nouvelle aux yeux de beaucoup que l'Eglise, en allemagne fut toute autre chose que l'auxiliaire soumise du nazisme le plus noir.