Michel Chosalland peint la Bible

Michel Chosalland a toujours eu un talent pour le dessin, la peinture. "Enfant, je créais des bandes-dessinées !" raconte l'artiste. Professionnellement, il a choisi d'enseigner la philosophie. "Comme le dessin, la philosophie permet de s'aider à penser la réalité".

Côté foi, le peintre garde en mémoire ce jour où il est passé d'une culture chrétienne reçue à une foi plus intériorisée. "J'ai lu une nouvelle sur la procession de Pâques, de Soljenitsyne. J'ai été bouleversé. Cela m'a engagé dans une autre vision de la foi". Pratiquant, il suit un jour un cours sur la Bible, proposé par le curé de sa paroisse, autour de Sales. "Cela a fait son chemin. J'ai fini par mettre moi-même le nez dans les textes. Et je ne m'en suis jamais détaché" confie Michel Chosalland.

Une rencontre entre Bible et passion

A la retraite, on propose à Michel Chosalland d'écrire dans le journal paroissial, sur les églises de son secteur. "J'analyse les vitraux, j'ai la chance de monter dans les clochers". Il participe aussi à la commission d'art sacré du Diocèse d'Annecy, qui conseille notamment les paroisses sur les aménagements liturgiques des églises. Et quand Michel Chosalland se remet à la peinture, c'est naturellement la Bible qui l'inspire.

"J'aime peindre le geste, les attitudes. La Bible en est pleine. C'est une rencontre entre ce que j'ai découvert dans la Bible et ma passion pour le dessin". Michel Chosalland a exposé à la cité des Arts de Chambéry, Il a participé à la biennale d’Art Sacré de Lyon en 2006, au Forum des Artistes chrétiens de Roanne en 2007 et 2009. Et pendant le Carême 2019, une vingtaine de ses dessins à l’encre ont été exposés à la Maison du Diocèse d’Annecy.