Miraculé, il a choisi de devenir prêtre

Le Père Etienne Cho était caméraman dans le monde du spectacle en Corée du Sud lorsqu'il a eu un accident de voiture. Il s'est retrouvé paralysé et en conflit avec Dieu. A force de prière et de travail il a pu remarché et a choisi de consacré sa vie à l'Eglise. Aujourd'hui il est prêtre dans le Doyenné de la Vallée du Loir.