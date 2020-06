Mme Fretin-Mure / Bestiaire de la Cathédrale St Jean

Au moyen age, les églises furent édifiées pour rendre gloire à Dieu. Et elles furent ornées pour enseigner et guider les fidèles qui ne pouvaient lire l'Ecriture.

Les artistes, imagiers et sculpteurs ont fait des cathédrales "un vaste livre de pierre dont toutes les pages étaient ouvertes à la fois" explique Nicole Fretin-Mure dans son ouvrage sur le bestiaire de la cathédrale de Lyon.

Elle est au micro d'Odile Jacquinod dans ce nouveau numéro de l'émission Culture et foi sur RCF.

L'ouvrage de Nicole Fretin-Mure : Le bestiaire symbolique de la cathédrale de Lyon, est disponible à la Librairie de Paris et on peut l'emprunter à la Bibliothèque pour tous, à côté de l'église Notre Dame, place Chavanelle à Saint-Etienne