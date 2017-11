"Mon chemin de foi est un chemin de joie ! "

Jean-Marc Ventre a découvert la prière dans la famille catholique d'un ami. Et trouvé une Bible dans la bibliothèque de son père : un professeur de philosophie agnostique anonyme. Il a étudié les textes, s'est marié à une juive... et finalement choisi le protestantisme, à l'âge de cinquante ans. A sa grande surprise, on lui a proposé de se former pour la prédication.

"Ce n'est pas le but qui est intéressant, c'est le chemin"

Cet anesthésiste a fait une place à Dieu dans sa vie et nous raconte un chemin de joie loin d'être fini. "Dans la Bible, il y a encore des tas de choses à avaler, alors je dois la lire et la relire encore!" explique t-il. "Mais l'un de nos amis rabbin m'a dit que ce n'est pas le but qui est intéressant, c'est le chemin".