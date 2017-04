"Mon regard sur la pauvretÃ© a changÃ©..."

Bernard Satin est en retraite de la société SNR depuis 9 ans. Une retraitre très active !

Dès la fin de sa vie professionnelle, il a accepté de prendre la présidence du Secours Catholique de Haute-Savoie. C'est l'une des plus grosses associations du département : elle compte 6 salariés et près de 600 bénévoles. Autant dire que les semaines et week-end du président sont bien occupées.

"Annoncer, célébrer, servir : il faut ré-équilbrer les pôles de la vie chrétienne"

Contact avec les élus, les institutions, création d'une accorderie et d'une Maison des Familles dans l'agglomération d'Annecy... Bernard Satin n'a pas chômé ces dernières années. "Il y a tant de préjugés à combattre !" s'exclame le bénévole. Quant à l'Eglise : "elle perd quelque chose à ne pas écouter ce que les personnes précaires ont à dire sur la parole de Dieu". Un travail que Bernard Satin va poursuivre : il est membre de l'équipe Servir la Fraternité pour le diocèse d'Annecy.