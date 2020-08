Monseigneur claude RAULT,eveque du sahara

Monseigneur Rault evoque a notre micro les 50ans de missions africaines ,passées principalement en parcourant l'algerie de long en large, et son nouveau defi 2020 ,la representation du service national des relations avec les musulmans ,la suite logique de son engagement dans la fraternité universelle et de sa creation de liens interculturel et inter confessionnel .

"l’évêque du désert" est un homme de dialogue et

d’apaisement. Son aspiration à la fraternité universelle, il la doit bien entendu

à Charles de Foucauld, dont il ne cesse de marcher sur les traces et sans doute

aussi à sa famille, lui, le fils de paysan normand devenu Père

blanc dans les années 60.

