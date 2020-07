Le récit de ce jour s’appelle « Monsieur ». « Monsieur » est le portrait d’un homme qui se Le récit de ce jour s’appelle « Monsieur ». « Monsieur » est le portrait d’un homme qui se croit juste parce qu’il s’acquitte avec rigueur des commandements moraux et rituels de sa religion. Est-il juste pour cela ? Ne manque t-il pas, dans son légalisme, de cœur et de modestie ? C’est, semble-t-il l’avis de Jésus. Le conteur s’inspire de deux paraboles (Luc 16.9 à 31 et 18.9 à 14) et du dialogue de Jésus avec un homme qui observe la loi religieuse (18.18 à 27).