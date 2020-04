Montre-moi ton père

Extrait de "La Puissance et la Gloire", de Graham Greene.

« Montre-moi tes mains », dit-il.

Le prêtre les lui tendit : elles étaient aussi calleuses que celles d’un garçon de ferme. Brusquement, le lieutenant se pencha et renifla l’haleine de l’homme. il se fit parmi les villageois un silence complet, un silence dangereux, car il semblait transmettre au lieutenant une crainte... Il regarda une fois de plus le vidage hâve, hirsute et de nouveau la photographie...

« Bon », dit-il, au suivant, mais comme le prêtre s’écartait : « Un moment. »