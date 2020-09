Mort, où es tu ?

On ne meurt plus ou rarement chez soi mais dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, ces dernières devenant un nouveau faux chez soi. La famille n'est plus rassemblée autour du malade qui meurt entouré de blouses blanches. Et ce fut encore plus visible dans la période d'épidémie. Il n'y avait plus de personnes mortes mais un décompte anonyme quotidien, et anxieusement croissant. .

La déchristianisation de nos sociétés n'est évidemment pas étrangère à cette disparition de la mort de l'espace public. Mais est-ce l'explication ? les rites et manifestations qui entourent la mort, le mort, sont, dit-on, la marque de l'espèce humaine, son signe de reconnaissance. Alors serions-nous de moins en moins humain ?