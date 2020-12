Mt 1, 1-17 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham » L’évangile de Matthieu rapporte dans son introduction deux récits des origines de Jésus. Le texte que nous venons d’entendre et celui que nous entendrons demain. On comprend que la question de l’origine de Jésus est une question première car dans son origine se dévoile comme pour chacun de nous une part importante de son identité, et cette question reviendra souvent durant la vie du Christ. On le nommera par une origine connue, celle de son village, celui de sa famille et de son enfance et il sera appelé nazaréen. A plusieurs reprises on s’étonnera du décalage entre ce que l’on sait de sa famille, d’où il vient et ce que l’on entend de sa bouche, ce que l’on voit se faire par ses mains. « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joset, de Jude et de Simon? ». A l’inverse cette origine connue fera aussi douter qu’il puisse être le messie car citation de l’évangile de Jean « le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est ». C’est tout le mystère du Christ qui se joue là entre ses différentes origines, un mystère nécessaire pour cacher son identité et n’y accéder que par la foi. Ici Matthieu nous dit quelque chose d’essentiel, car si Jésus n’est pas arrière petit-fils d’Abraham par le sang il l’est par le lien de la foi et plus encore de l’espérance. Cette longue liste qui peut paraître fastidieuse souligne une dimension essentielle de l’histoire du salut. Sans la fidélité de ces hommes, sans leur transmission d’une espérance commencée avec Abraham, il n’y aurait jamais eu de Christ ! En ce sens très précis, Jésus-Christ est bien fils de David et fils d’Abraham, le fruit de leur amitié fidèle avec le Seigneur et de leur espérance. Par là se dévoile à nous une généalogie nouvelle, celle de la foi qui nous relie à une chaîne ininterrompue de témoins qui ont gardé comme un trésor précieux la promesse divine. Nous sommes tous les fils et les filles de la foi de nos pères, de nos mères, sans lesquels nous n’en aurions jamais reçu le don ! Une autre leçon apparaît alors, le projet de Dieu ne s’accomplit que patiemment de génération en génération.