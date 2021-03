Mt 1, 16.18-21.24a - Pasteur Pierre Lacoste « Dieu avec nous » Dieu sauve d’en-bas !

« Isa ibn Maryam, ibn Youssef ! » Jésus fils de Marie, fils de Joseph ! C’est ainsi qu’on décline l’identité de Jésus au Liban quand chrétiens et les musulmans célèbrent ensemble, dans la langue arabe, la fête de l’annonciation. En Orient, l’identité se décline par le lien de filiation ou de paternité. Tu es toujours « le père de… » ou « le fils de… » quelqu’un et cela suffit pour dire qui tu es. « N’est-ce pas le fils de Joseph ? » s’interrogeront les habitant de Nazareth, déstabilisés par la puissance de la prédication de Jésus (Luc 4.22) ? Mais dans le récit de l’annonciation à Joseph, l’identité de l’enfant à naître, ne se limitera pas à un « fils de… ». Joseph devra donner à son enfant un nom. Jésus - ce qui se prononce Yeshua en langue araméenne. Cela signifie « Dieu sauve ». En Orient les noms ou les prénoms veulent toujours dire quelque chose. Ils sont comme une destinée possible qui s’ouvre devant l’enfant qui naît, inshallah ! Le salut que Yeshua ben Yosef va apporter, n’est pas une libération politique, mais spirituelle : il ne sauvera pas le peuple de l’ennemi romain, mais de ses péchés. Un autre nom doit être donné au fils de Joseph : le nom d’Emmanuel, Dieu avec nous en hébreu.

Ce qui est important dans l’annonce de l’ange, n’est pas que la vierge va être enceinte mais que ce fils à naître portera le nom d’Emmanuel ! Yeshoua, Dieu sauveur, c’est Emmanuel ! « Dieu avec nous ». Ce salut ne va donc pas tomber du ciel prêt à consommer. Il se découvrira chemin faisant avec Dieu. Dieu avec nous, c’est Jésus marchant, s’arrêtant, mangeant avec nous, nous appelant, nous relevant, nous offrant pardon et guérison, et nous envoyant témoigner de la joie du salut !

Dieu sauve, non pas d’en haut mais d’en-bas, il naît avec nous il meurt avec nous, il vit avec nous éternellement. Yeshoua Emmanuel !