Mt 1, 18-23 - Père Antoine Tingba

Aujourd’hui, nous célébrons la nativité de la Vierge Marie. Une des trois naissances célébrées dans la liturgie. En décembre, nous célébrons la nativité de Jésus à Noël, et en juin, la nativité de saint Jean Baptiste.

Toute naissance est source de joie. Nous nous associons à la joie de la Vierge, sa venue au monde et son immaculée conception. Pareillement sa naissance au ciel, par sa bienheureuse assomption. La naissance est joyeuse quant à elle, et l’assomption est glorieuse. La Sainte Vierge Marie est bienheureuse de sa Conception à son Assomption.

Si nous célébrons particulièrement la nativité de la vierge Marie, c’est parce qu’elle est née dans l’obéissance à Dieu. Ce faisant, elle est la nouvelle Eve, de qui est né le Fils Unique qui fait de nous des fils de Dieu. Le Fils de Dieu, devenu le Fils de Marie pour que les enfants d’Eve ne soient plus soumis à la malédiction de la mort.

Jésus a pris chair en elle. Grâce à elle le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous. Sans elle, Jésus ne prendrait chair. En Marie tout prend chair. La création vient de Dieu et s’élève vers Dieu, portée par la Sagesse du Verbe incarné.

La nativité de la Vierge Marie nous rappelle les traits de pureté et d’humilité dont brille sa vie de sa conception à son assomption. Rien en elle ne fait obstacle à la parole de Dieu.

Nous retenons d’elle le fait d’une grande liberté et l’humilité qui place en elle la volonté de Dieu à la première place. Son âme qui exalte le Seigneur. Bienheureuse es-tu Marie, en ta naissance au ciel et sur la terre. Le Seigneur t’a préférée.