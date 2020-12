Mt 1, 18-24 - Père Frédéric-Marie Lauroua

Jésus a une généalogie, c’était ce que nous entendions hier du témoignage de St Matthieu, il est enraciné dans une histoire humaine qui est encore une tradition, une transmission, celle de la foi en la promesse divine. Il s’origine dans cette tradition, car sans elle il n’y aurait pas eu Joseph, le juste, il n’y aurait pas eu Marie sa mère. Les saintetés de Joseph et de Marie sont aussi le fruit de cette fidélité familiale à Dieu. Mais celle de Marie est aussi le fruit d’une audace divine toute particulière, d’un don gratuit, celui que nous avons fêté le 08 décembre, sa conception immaculée. Marie tient sans aucun doute ses qualités humaines et sa foi de sa famille, de sa tradition familiale. Mais elle est aussi le sujet d’un don gratuit audacieux de la part de Dieu mettant en lumière comment dans la vie de la grâce on va toujours trouver ces deux origines, ces deux commencements qui s’épousent et se complètent, racines humaines et source divine. Le texte de Matthieu reprend le thème de l’origine de Jésus mais du côté de l’engendrement « Voici comment fut engendré Jésus Christ », voici ce qui a conduit à sa naissance au cœur de l’histoire des hommes. Le Oui de Marie et l’action de l’Esprit. Ainsi l’incarnation se présente comme le fruit d’une convergence d’actions, de choix humains et d’initiatives divines. Il a fallu la fidélité d’Abraham à Joseph et celle des parents de Marie pour conduire à Jésus. Il a fallu aussi le don gratuit de la grâce de Dieu qui crée Marie dans la plénitude d’une humanité épargnée par les marques du péché. Rien ne se serait fait sans la demande de Dieu à Marie par la voix de l’ange et la réponse libre de la Vierge. Rien n’aurait été possible sans le oui de Joseph qui va cacher l’origine divine de Jésus et la protéger jusqu’au moment venu de la révéler progressivement. La leçon de cet évangile pourrait être de considérer que le projet de Dieu se réalise dans un mélange de fidélité et d’audace humaine et divine et que le salut des hommes est bien par la grâce de Dieu entre nos mains, dépendant de nos choix et de notre fidélité.