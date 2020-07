Mt 10, 1-7 - Père Antoine Tingba

Le récit de l’envoi en mission de 72 disciples, appelés par Jésus nous invite à méditer sur le pouvoir dont sont dotés les disciples ainsi que les instructions auxquelles ils sont censés obéir.

D’abord le pouvoir. Il est intéressant de noter que Jésus ne mobilise pas une armée pour diffuser par la force sa révélation et sa doctrine. Au contraire, la bonne nouvelle s’accompagne allègrement de miracle et de démonstrations de puissance. Les disciples expulsent les esprits impurs et ils guérissent toute maladie, toute infirmité.

On peut s’interroger, pourquoi Jésus dote-t-il des hommes apparemment ordinaires et simples d’un tel pouvoir ? L’essentiel est qu’ils fassent retentir l’appel de Dieu partout où ils se trouvent. Le règne de Dieu est proche.

Allez rapporter près de chez vous ce que vous entendez et ce que vous voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.

Pour réussir une telle mission, les disciples reçoivent des consignes et des instructions. Les instructions portent la marque du pays qu’ils ont à traverser ainsi que les circonstances. Comme par exemple, ne pas emprunter le chemin qui mène vers les terres païennes, ne pas entrer dans les villes des samaritains.

Les instructions circonstanciées sont données aux disciples afin qu’ils réussissent leur mission. Ils sont envoyés vers les brebis perdues d’Israël. Comme dans toute mission, il y a un but. Les disciples sont envoyés pour un but précis, alors, il leur faut une intense application à la tâche.

Aujourd’hui, c’est nous que le Seigneur envoie. Nous avons parfois du mal à accomplir la mission qui nous est confiée, que le Seigneur lui-même nous dote de pouvoir nécessaire et nous garde fidèle.