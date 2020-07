Mt 10, 24-33 - Père Antoine Tingba

Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups... Les hommes vous livreront aux tribunaux... Le frère livrera son frère à la mort... Vous serez haïs de tous à cause de mon Nom.

Voilà qui peut faire peur.

Qu’on se ravise : soyez sans crainte. N’ayez pas peur. Oui, n’ayez pas peur de témoigner de l’amour de Dieu pour les hommes. Ne craignez pas les hommes. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps.

Le Maître l'avait dit et prédit. Le disciple, en accomplissant la mission au milieu des souffrances, sait qu'il subit le même sort que son Seigneur et qu'ainsi il lui ressemble de plus en plus.

Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu ne veut pas notre mort. Partout, il est avec nous, en nous, lorsque nous sommes confrontés à ces réalités de vie. Il est à nos côtés et nous tient par la main, signe de douceur de sa présence divine. Voilà ce Dieu qui se révèle à nous en Jésus Christ. Voilà ce Dieu que tous nous sommes appelés à proclamer. Dieu qui s'engage par nous au cœur de notre propre humanité. Il passe par chacun de nous et fait de nous des témoins de sa bonne nouvelle. Tout dépend de la manière dont nous témoignons de sa présence.

Dans les périls de sa mission, le disciple découvre en quel Dieu il croit. Sa raison d’espérer. Une espérance fondée sur une confiance totale et inébranlable en la vie et en Dieu. Cette espérance donne du goût à notre vie. N’ayons pas peur, le Seigneur est avec nous.