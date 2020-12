Mt 11, 11-15 - Père Antoine Tingba

Jean Baptiste est une grande figure de l’avent. Jean Baptiste non seulement témoigne du Christ, mais aussi nous montre le chemin pour aller vers le Christ. Ce chemin sera un chemin de conversion.

Jean Baptiste se désigne lui-même comme le précurseur de celui qui va venir. Celui qui est plus grand que lui. Et dans le Jourdain, au moment où il baptise, il va désigner Jésus comme le fils du Dieu vivant qui vient nous montrer la voie de la vérité et de la vie.

Jean Baptiste ne retient pas ses lèvres pour témoigner de Jésus, le fils de Dieu.

A travers le désert, il élève la voix et il crie : préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu.

Jean Baptiste est une voix qui ouvre le chemin. C’est une voix qui prépare le chemin de celui qui est le chemin. La vie de Jean va être arrachée par la violence de la convoitise. Du mensonge meurtrier. Comme celle de Jésus plus tard.

Mais pourquoi Jésus fait-il l’éloge de Jean ?

Jean a vu et il témoigne. De Jésus, il déclare, C’est lui le Fils de Dieu. Il est le verbe existant de toute éternité. Celui que nous attendons, et qui va naître de Marie.

Jean est prophète, il annonce la parole de Dieu, il ouvre un chemin pour le seigneur. Alors ensemble, rendons grâce au seigneur pour toutes les merveilles que Dieu accomplit par la bouche de son prophète. A la suite de Jean Baptiste le précurseur, préparons, nous aussi, le chemin du seigneur, dans le monde, et dans nos cœurs.