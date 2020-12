Mt 11, 16-19 - Père Antoine Tingba

Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine.



Un reproche, vous n’avez pas dansé. Et encore un autre reproche, vous ne vous êtes pas frappé la poitrine.



D’abord la danse. Au son de la flûte, les enfants de Dieu dansent car ils participent ainsi à la joie des anges. La danse nous invite ainsi à une forme de souplesse et de joie.



Viendra un moment où il faudra se frapper la poitrine en mea culpa.



Louange et pénitence font partie présente de la vie du disciple.



Dieu nous permet de nous réjouir tout comme il nous offre aussi son pardon. La vie en Dieu n’est pas monotone. La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu’elle fait. A travers les âges, Dieu n’a cessé d’envoyer les prophètes pour porter sa parole. Il a envoyé Jean Baptiste qui a prêché la pénitence et qui passa ses jours dans le jeûne au désert.



Puis, en dernier lieu, Dieu a envoyé son propre fils, le verbe de Dieu qui s’est fait chair et qui a habité parmi nous.



La sagesse de Dieu se communique à travers sa parole. Cette parole qui génère beaucoup plus de joie qu’on ne peut l’imaginer. C’est dans cette dynamique de joie que nous sommes appelés à préparer la venue du Verbe de Dieu. Mais aussi dans la pénitence pour la rémission de nos péchés.



Nous ne pouvons plus demeurer indifférents aux différents appels des témoins de l’évangile. Toujours d’actualité pour les générations, le message révélé qui a atteint son apogée dans la personne de Jésus nous interpelle. Heureux sommes-nous si nous reconnaissons la sagesse de Dieu à travers ce qu’elle fait par sa parole.