Mt 11, 20-24 - Jean-Claude Dupart

Malheureuse es-tu Corazine ! Malheureuse es-tu Bethsaïde ! ces villes avaient reçu Jésus et des miracles avaient eu lieu : les habitants avaient refusé de l’écouter, ils se sont enfermés dans leurs croyances. Jésus ne mâche ses mots : « si des miracles avaient eu lieu à Tyr ou à Sydon, ces villes païennes se seraient converties ». La déception de Jésus est encore pus grande vis à vis de Capharnaüm. Il avait fait dans cette ville, carrefour de la Galilée, le centre de sa prédication ; c’est là qu’il avait appelé Pierre et André, des guérisons comme celle de la belle mère de Pierre : des évènements importants puisque les Evangiles en ont parlé. Le fruit de sa prédication : quelques personnes. La semence a été abondante, la récolte a été décevante : mystère de la liberté de l’homme : le message évangélique ne s’impose pas, il s’offre à nous, chacun peut l’accepter, le laisser de côté ou le refuser. « Heureux celui qui écoute la Parole de Dieu et qui la met en pratique » .L’écoute est le fondement de notre relation avec Dieu. Pourquoi accuser Dieu de ne pas nous écouter alors que dieu ne se lasse pas de se mettre à notre écoute. Pensons à l’attitude de Jésus sur le chemin d’ Emmaüs ; il marche à côté de deux disciples, prends le temps d’écouter leur désarroi, avant de reprendre dans l’écriture tout ce qui les concernait. L écoute que souhaite Jésus c’est celle de son père, elle est incomplète si nous n’écoutons pas aussi notre prochain. Boenhoffer, ce pasteur protestant mort en camp de concentration, disait : « celui qui ne peut plus écouter son frère finit par ne plus écouter Dieu lui-même ».