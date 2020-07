Mt 11, 25-27 - Jean-Claude Dupart

« En ce temps là » : ces premiers mots de l’Evangile de ce jour ont été choisis pour être les premiers mots de tous les textes d’Evangiles utilisés dans la liturgie. Ceci pour nous rappeler le contexte familial, religieux, social, politique dans lequel se trouvait Jésus : une vie pleinement ancrée avec les hommes et les femmes de son temps. Jésus Vrai Homme, Vrai Dieu son Père. Dans le texte d’aujourd’hui Jésus nomme cinq fois Dieu comme étant son Père. Voilà une des révélations apportées par Lui. Dans l’ancien testament jamais le mot Père n’a été utilisé pour invoquer Dieu .Les croyants musulmans donnent 99 noms à Dieu, il leur manque le nom le plus important, le plus beau. Jésus adresse à son Père une belle prière de louange : « Père, Seigneur du ciel et de la terre je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants tu l’as révélé aux tout petits. Ces tout petits, les humbles de cœur, ceux qui reconnaissent leurs limites, leurs faiblesses, leurs péchés et qui s’en remettent à Dieu, à sa bienveillance. Pas besoin d’être sage ou savant pour gouter tout cela Si nos faiblesses nous font dévier jusqu’à désespérer, que notre regard revienne vers cette intimité créatrice du Père, de son fils, transmise par l’Esprit­-Saint.