Mt 11, 25-30 - Catherine Ploquin

« Venez à moi ». Invitation de Jésus à venir, à nous attacher à sa propre personne.

Vous qui peinez sous le poids du fardeau. Sous le fardeau d’une vie difficile, le poids parfois de l’existence, … peut être particulièrement en ce moment …

Jésus nous dit « Prenez sur vous mon joug ». « Devenez mes disciples »



Jésus m’invite donc à avancer, uni à lui. A marcher à ses côtés. Il porte sa part, la plus lourde, je ne suis plus écrasé. Jésus marche à mon pas. Il m’invite à le rejoindre, en partageant sa manière de porter, sa manière d’accueillir les évènements. Lui qui est doux et humble de cœur. Douceur, humilité Peut être avons-nous besoin de cela en ce moment.



Jésus continue « Et moi je vous procurerai le repos ». Le signe que nous sommes sur le bon chemin, c’est de trouver sur ce chemin le repos, la paix. Ce qui ne veut pas dire que le chemin soit facile. Non, le fardeau est bien là mais avec Jésus il devient plus facile à porter, plus léger, car il nous aide à le porter. Ce que nous vivons, les joies, comme les tristesses prennent un autre sens.

Dieu veut pour nous la vie, et non « l’écrasement. »

Celui qui se met à la suite du Christ trouve en lui le repos, la paix, la force de continuer le chemin.



Jésus, toi qui me révèles le Père, je dépose devant toi mon fardeau, les soucis qui m’habitent et m’enferment, ce qui me pèse, qui m’écrase.

Je dépose tout cela devant toi, avec confiance.

Donne-moi de recevoir ma vie et non de la subir.

Aide-moi à marcher avec toi, en toutes circonstances.

Donne-moi de trouver en toi mon repos, ma consolation.