Mt 11, 28-30 - Jean-Claude Dupart

Aujourd’hui arrêtons nous sur ce passage émouvant de l’Evangile : « venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Avec la pandémie des fardeaux sont lourds à porter : tension dans la vie de couple qui parfois tourne à la violence, chômage brutal ou partiel, un être cher qui meurt seul. « prenez sur vous mon joug » :celui qui veut me suivre qu’il porte sa croix. Pour ceux qui suivent jésus ce n’est pas facile de vivre la vie chrétienne. : mener une vie droite, rester maitre de soi en face de celui qui vous agresse. Sur son chemin de croix Jésus est tombé trois fois sous le poids de la croix : il s’est relevé aidé par des personnes et par son Père ; être disciple du christ c’est accepter de recevoir de l’aide lorsque la vie est lourde à porter. C’est peut-être alors que nous pouvons comprendre la place de Dieu dans la vie. « Devenez mes disciples, je suis doux et humble de cœur » : une invitation de se laisser habiter par la force bienveillante de Dieu pour aller de l’avant sans se décourager, pour orienter notre cœur vers celui de Dieu. Et si aujourd’hui nous laissions résonner en nous cette parole qui est un baume pour le cœur : « Oui mon joug est facile à porter et mon fardeau léger ».