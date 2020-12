Mt 11, 28-30 - Père Antoine Tingba

Celui qui vient est doux et humble de cœur. La douceur et l’humilité du cœur de Jésus. Voilà une boussole pour nous orienter dans notre marche vers la rencontre avec l’enfant de Bethléem. Nous pouvons déjà commencer à demander au Seigneur, dans notre prière quotidienne du temps de l’avent, pour que douceur et humilité habitent notre cœur.

Devenez mes disciples, dit-il, et vous trouverez le repos. Une très belle invitation. Le repos que veut nous procurer le seigneur surpasse tous nos moments de repos passagers.

Même dans la peine, il est prêt à partager notre joug. En effet, diverses circonstances de la vie peuvent parfois nous sembler bien lourdes surtout lorsqu'elles sont teintées par l'expérience de la maladie, de la souffrance ou encore du deuil. Et pourtant, c'est lorsque nous sommes confrontés à ces réalités-là que le Christ nous invite à mettre toute notre confiance en Lui de telle sorte que jamais le désespoir ne puisse avoir le dernier mot sur nous. Déposons alors en lui ce qui peut nous encombrer, nous désespérer, nous faire défaillir. Entrons dans un chemin de confiance et d'espérance.

Quand l'amour est au cœur de nos efforts, le fardeau n'est plus fardeau mais expérience de vie. Seuls nous ne sommes pas capables de tout porter, c'est vrai. Jésus est venu au milieu de nous pour faire de nous pas seulement ses disciples, mais aussi ses amis. Ce qui peut nous sembler lourd à porter de manière rationnelle et réelle, est souvent léger lorsque c'est vécu dans l'amour. Et justement, l’invitation que le Christ nous lance consiste à accepter de poser en lui les fardeaux qui nous semblent insurmontables.

Que le Seigneur nous conduise sur le chemin de son repos, et remplisse de douceur et d’humilité, notre cœur.