Mt 12, 1-8 - Jean-Claude Dupart

Les disciples de Jésus n’ont pas l’air de se soucier s’il est permis ou non d’arracher des épis le jour de sabbat. Des pharisiens aux aguets ne manquent pas de reprocher à Jésus de faire ce qui n’est pas permis le jour de Noël. Jésus leur répond du tac au tac : il prend l’exemple de David, le grand roi d’Israël : lui et ses compagnons ayant faim mangent au Temple le pain sacré. Jésus s’appuie sur l’autorité de David pour affirmer avec vigueur : « il y a ici plus grand que le Temple. Le fils de l’Homme est maitre du sabbat ». Dans son discours à la suite du fameux message des Béatitudes Jésus dira : « je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse mais l’accomplir, l’amener à son achèvement » : la Loi de l’Amour de Dieu et de son prochain. Et il donne des exemples comme non seulement pas de meurtre mais pas de colère. Et il ajoute : « celui qui sera déclaré grand dans le royaume des cieux sera celui qui non seulement parlera de cette loi de l’Amour mais aussi celui qui l’observera ». Seigneur je me sens dépassé, démuni devant la manière dont tu nous aimes. Je sais aussi que dans mes chutes, mes manques d’amour tu donnes toujours la possibilité de repartir.