Mt 12, 14-21 - Jean-Claude Dupart

Jésus vient de guérir un homme qui a la main paralysée alors que c’est le jour du sabbat. Fureur des pharisiens qui le surveillent. Ils veulent le faire périr. Ce jour là, Jésus ne cherche pas l’affrontement verbal. Il s’en va pour sa Mission la plus urgente : guérir les corps et surtout la guérison des cœurs.

C’est le moment que choisit Saint Matthieu pour citer des versets du livre du prophète Isaïe. Pour dire que Jésus est ce serviteur annoncé par le prophète : un prophète qui ne cherche pas à faire des querelles, qui n’écrase pas le roseau fragile. Dans les Evangiles l’image qui émerge le plus clairement de la figure de Jésus c’est celle du Serviteur de son Père dans la prière. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus accomplit cette prophétie : Jésus Serviteur de tous les hommes sans à priori. Il lave les pieds de Judas qui va le trahir, ceux de Pierre qui va le renier. Jésus leur dira et nous dit aujourd’hui : « lavez vous les pieds les uns les autres ». Prendre soin de l’autre, sans préjugé, gratuitement : voilà un trait dominant de la vie du disciple du Christ Serviteur.