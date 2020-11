Mt 12, 46-50 - Catherine Ploquin

« Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler »

Regardons Jésus.

« Tendant la main vers ses disciples ». Je peux imaginer Jésus en train de faire ce geste, geste de main tendue, geste qui désigne ceux qui sont autour de lui.

Il tend la main mais ce n’est ni vers le groupe restreint des 12, ni non plus vers n’importe quelle foule, non, il tend la main vers ses disciples.

Vers ceux qui sont dans la maison autour de lui, ceux l’écoutent, qui sont nourris par son enseignement, qui sont prêts à le suivre, ceux qui l’accompagnent désormais.

Oui, c’est eux la vraie famille de Jésus.



Ecouter Jésus, faire la volonté de son Père, crée avec Jésus des liens plus forts que les liens du sang.

Jésus tend aussi la main vers moi aujourd’hui.



Si je suis habité par le désir d’écouter Dieu, si je fais la volonté du Père, je suis aussi proche du Christ que le sont entre eux des parents et leurs enfants, des frères et des sœurs. Quelle révélation extraordinaire !



« Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère »

Acceptons cette invitation. Recevons-la avec joie



Jésus fais que je sois ton disciple.

Donne-moi le désir d’être avec toi, d’écouter ta parole, de me laisser enseigner.



E peux me poser la question : quelle est la volonté du Père ? Que m’invite-t-il à vivre aujourd’hui ?

Jésus montre-moi le Père, éclaire-moi que je sache reconnaître sa volonté.



Et en communion avec tous les frères s et sœurs qui dans le monde aujourd’hui vont dire cette prière, nous osons nous adresser à Dieu, Père de Jésus, Notre Père et lui demander que sa volonté soit faite.