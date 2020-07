Mt 12, 46-50 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui te voilà entouré d’une foule. En plein milieu de ton enseignement apparaisse ta mère Marie et tes frères, c’est-à-dire tes proches. Il cherche à te parler. Tu semble remettre en cause ta relation avec eux en disant ta mère et tes frères sont ceux qui font la volonté de ton Père qui est aux cieux. Était-ce vraiment ton intention ? Nous pouvons y voir plutôt une occasion pour toi de nous expliquer un des beaux mystères de notre foi chrétienne. Celui de la communion des saints. Nous disons dans le Credo. Je crois en la Communion des Saints. Qu’est-ce que c’est la communion des saints ? Nous avons certes des liens de sang avec les membres de notre famille humaine. Ces liens de sang sont certes importants. Mais elles ne sont pas les seuls liens qui nous lie entre hommes et femmes. Tu nous enseigne Seigneur que nous sommes aussi lié les uns aux autres spirituellement par les liens du baptême qui fait de nous des frères et sœurs, des fils et des filles de notre Père du Ciel. Ce lien, par ce qu’il est spirituel et non pas charnel n’est pas pour autant moins important. Par le baptême je deviens vraiment fils ou fille de Dieu et les autres baptisés sont vraiment aussi mes frères et sœurs dans le Christ Jésus. Ce lien est tellement réel et important que St Paul ose même employé l’image du corps. Les membres d’un corps sont tous unis et collabore pour le bien du corps entier et notre tête c’est toi Seigneur Jésus. Tu nous appels donc à vivre cette unité en tant que famille spirituelle en vivant une vraie communion de volonté et d’intelligence en cherchant chacun de nous à réaliser la volonté du Père dans nos vies. Ainsi nous marchons tous ensemble vers le même but, le même objectif construire le Royaume de Dieu dans nos cœurs et dans notre monde. Aide moi Seigneur à vivre pleinement cette unité et cette communion dans ma vie. Aide-moi à faire ta volonté dans journée d’aujourd’hui en suivant tes commandements, en vivant mon devoir avec amour et responsabilité, en me donnant généreusement à toi et aux autres aujourd’hui.