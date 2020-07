Mt 13, 1-9 - Père Antoine Tingba

Ce dimanche fait à nos oreilles l’échos de la parabole du semeur. Alors ouvrons bien nos oreilles, car dit le seigneur, celui qui a des oreilles, qu’il entende !



Le semeur sème et les fruits sont attendus. La semence tombe dans multiple type de terres. L’enjeu pour nous, c’est donc bien d’être une bonne terre pour que la semence divine puisse lever et donner son fruit à raison de cent, soixante ou trente pour un. Mais visons le maximum, cent pour un.



La bonne terre est généreuse. Elle donne plus. Elle n’étouffe rien et ne brûle rien non plus. La bonne terre brûle du désir de faire germer la semence, et la fait porter jusqu’à sa maturité.



A quoi comparer cette bonne terre si non à un cœur bon ? Oui un cœur bon retient la parole entendue comme la bonne terre tient la semence. Avec un cœur bon, l’homme tire le bien comme trésor. De la sorte, il fait advenir le règne de Dieu.



Nous le savons, la parole de Dieu, elle est proclamée à temps et à contre-temps. Elle peut nous rejoindre au bord du chemin, dans le milieu rocailleux de notre vie. Ou encore, cette même parole peut nous rejoindre, au moment où nous nous trouvons en plein milieu des ronces qui nous étouffent. L’impression que nous en aurons dans ces cas est celui d’échec.



Fort heureusement, tout cela est tourné par la promesse d’un avenir radicalement différent, cent pour cent merveilleux. Pour y arriver, il y a ce seuil qu’il faut franchir, disposer nos oreilles à l’intérieur de nous-mêmes pour entendre, la parole de Dieu semée dans nos cœurs. Seule l’écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique peut nous aider à quitter le bord du chemin, ce lieu où il y a les bruits des passants, tous les bruits du monde, là où rôdent les vautours, qui s’apprêtent à tout manger pour que plus rien ne reste en nous de la parole de Dieu.



Par contre, la parole de Dieu qui est semée, entendue et méditée, crée en nous un cœur bon et nous aide à discerner ce qu’est la volonté de Dieu dans notre vie.