Mt 13, 10-17 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui tu racontes la parabole du semeur. Dans cette parabole tu expliques que ta Parole est comme une semence que tu viens semer dans le cœur des hommes. Une graine est si petite mais porte en elle une force incroyable ! A partir de ce petit bout de matière peut jaillir une plante, un buisson, voir même un arbre. C’est un vrai miracle de la nature. La foi semer en nous par ta Parole est semblable. Elle commence toute petite presque invisible et pourtant elle porte en elle un potentiel impressionnant. Tu diras dans un autre passage de l’Evangile qu’elle peut même arriver à déplacer des montagnes ! Quand nous voyons le résultat de la vie de tant d’homme et de femmes qui ont vécu leur foi avec intensité l’évidence est là, par exemple une certaine Mère Theresa de Calcutta ou St Vincent de Paul. Mais pour que cette semence porte du fruit dans nos vies elle à besoin d’être accueilli dans un cœur bien disposé sinon, comme dans la terre au bord du chemin, ou la terre rocailleuse ou rempli de ronce la semence ne pourra pas grandir. Tu nous mets donc en garde dans cette parabole contre les résistances que nous pouvons présenter à ta parole dans notre quotidien par nos cœurs endurci, comparant nos cœurs à ces terrains peut fertile. Tu cites aussi un texte d’Isaïe Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent. Heureusement que la parabole ne termine pas dans l’échec. Tu nous parle aussi de la bonne terre qui accueille la semence et qui produit du fruit. C’est le cœur qui écoute la Parole au quotidien et qui se laisse transformer par elle. Tu parles aussi dans le texte d’Isaïe de ta capacité de guérir nos cœurs endurcis. « Et moi je les guérirai. » Viens me guérir Seigneur de la dureté de mon cœur. Seigneur Jésus donne-moi un cœur de disciple, un cœur disponible pour écouter ta Parole au quotidien et que cette Parole puisse m’aider à t’imiter, à te ressembler chaque fois plus. Donne-moi Seigneur un cœur semblable au tien.