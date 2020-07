Mt 13, 18-23 - Père Richard Tardiff

Dans l’Evangile d’aujourd’hui tu prends le temps d’expliquer la parabole du semeur à tes disciples qui demandent d’en comprendre le sens. Cela nous encourage à nous tous de ne pas laisser nos questions sur la Parole Dieu sans réponse mais de prendre le temps d’étudier ta Parole et de nous renseigner si au cours notre lecture de la Bible nous n’arrivons pas à comprendre quelque chose. St Jérôme dira que l’ignorance des Saintes Ecritures c’est l’ignorance du Christ. Tes disciples avaient entendu la parabole mais il voulait aussi savoir comment il devait l’appliquer à leur vie de disciple pour grandir et ce convertir d’avantage. C’est important pour nous aussi quand nous sommes devant un passage de la Parole de Dieu de ne pas seulement comprendre le sens mais aussi de voir comment ce passage peut s’appliquer à notre vie pour la transformer. Qu’est-ce que le Christ m’invite à sentir, penser ou faire à travers de ce passage. Seigneur tu expliques à tes disciples que la parabole du semeur parle de l’accueil que nous faisons de ta Parole dans nos vies et en particulier les résistances que nous avons souvent à cette Parole. La terre au bord du chemin c’est le cœur froid et indifférent qui ne prends pas le temps de même écouter ta Parole. La terre rocailleuse c’est le cœur qui accueil ta parole au quotidien mais qui, atteint par une certaine superficialité, ne va pas jusqu’au bout en ne laissant pas la Parole vraiment changé sa vie. A la première difficulté il abandonne l’effort nécessaire pour vivre selon l’Evangile. La terre remplie de ronce c’est le cœur qui accueil la Parole mais qui est trop distrait ou attaché à plein de chose. La Parole n’a plus de place pour se déployer et elle est étouffé. Tu nous parle aussi de la bonne terre qui accueille la semence et qui produit du fruit. C’est le cœur qui écoute la Parole au quotidien et qui se laisse transformer par elle. Quelle sorte de terre est mon propre cœur vis-à-vis de ta Parole Seigneur ? Suis-je indifférent ou blasé ? Suis-je superficiel ne prenant pas le temps ou l’effort de mettre en œuvre ce que tu me dis dans ta Parole ? Est-ce que mon cœur est trop occupé par les soucis de ce monde pour accueillir et mettre en œuvre ta Parole ? Seigneur vient cultiver mon cœur. Donne-moi un cœur qui ressemble à cette bonne terre afin que ta Parole puisse porter aujourd’hui du fruit en abondance dans ma journée.