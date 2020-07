Mt 13, 24-43 - Jean-Claude Dupart

Dieu souhaite que chacun de nous puisse entrer dans le Royaume de Dieu, cet état de vie où tout ne sera que vérité, communion des cœurs, bonheur sans fin. Pour nous en parler Jésus utilise une parabole celle des deux graines : la première, la plus importante, c’est la bonté semée par Dieu dans notre cœur dès notre naissance ; mais voilà, comme à notre insu, des graines nocives d’ivraie se mêlent aux grains de blés. Ce qui fait que, comme le dit saint Paul, le bien que je voudrai faire je ne le fait pas , le mal que je ne voudrai pas faire je le fais. Dans nos vies il arrive que nos zones de ténèbres soient mélangées avec les zones de lumières. C’est une grâce de pouvoir le verbaliser en face du Seigneur et de recevoir le pardon libérateur. « Nous n’aimerons jamais assez le seigneur et notre prochain » dira le bienheureux Charles de Foucauld la veille de sa mort. « Laissez pousser les graines jusqu’à la moisson » nous dit Jésus. La moisson se fera au moment de notre rencontre définitive avec Dieu. Jésus connaît le fond de notre cœur. « notre juge sera aussi notre avocat » disait le Pape Benoît XVI. En fait il ne s’agit pas pour nous de préparer notre mort, il s’agit de préparer notre résurrection. Seigneur aide moi à croire que ma résurrection commence quand je fais reculer ce qui a parti lié avec la mort : injustice, mensonge, jalousie.