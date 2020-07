Mt 13, 44-52 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus, dans l’Evangile d’aujourd’hui tu nous invite à revoir notre hiérarchie de valeurs. Qu’est-ce qui est réellement important dans ma vie. Certainement dans le palmarès de mes valeurs je retrouve ma santé, mon épanouissement, ma famille, mes amis. Mais dans les paraboles que tu nous présente dans ce texte tu nous invite à visé encore plus haut. Encore plus haut ? Est-ce possible ? Eh oui, Seigneur, tu nous invite à mettre en haut du palmarès de nos valeurs le Royaume des Cieux, ton Royaume. Tu nous invite à te donner la première place dans nos cœurs et dans nos vies. L’homme qui à la chance de te connaitre et qui fait l’expérience de ton amour ne peut pas faire autrement que tout donné pour garder son amour pour toi comme l’homme qui a découvert un trésor dans un champs et vends tout pour acheter le terrain. Nous avons été crée pour t’aimer et te connaitre Seigneur et quand nous découvrons cela et nous le vivons nous découvrons le vrai bonheur. Dans la deuxième parabole que tu donne à tes disciples aujourd’hui tu parle justement de cela. Par le baptême nous avons été repêcher des eaux de ce monde pour entrer dans ton Royaume. Mais pour entrer dans le filet de ton Royaume et y rester il faut que nous ayons des cœurs justes et engagé à aimer Dieu et son prochain. Tout ce qui n’est pas juste, tout ce qui est contre l’amour ne peut pas rester dans le filet de ton Royaume. Il doit être jeté dehors. Voilà sur quoi nous serons jugés à la fin de nos vies. Seigneur, aide-moi à te donner la première place dans mon cœur et ma vie. Que rien ne puisse te supplanter en moi. Je veux tout donner le nécessaire pour rester dans ton amour et ton amitié. Aide-moi à rejeter tout ce qui est contraire aux engagements de mon baptême pour que je puisse rester dans le filet de ton Royaume. Aide-moi à être juste dans mon rapport avec toi et avec mon prochain et de vivre en accord avec le premier de tes commandements, celui de l’amour pour qu’au moment de mon jugement à la fin de ma vie je puisse me retrouver auprès de toi pour toujours.