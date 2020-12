Mt 15, 29-37 - Père Jean-Redureau, Fraternité Sacerdotale Ch. de Foucauld

Le temps de l'avent nous prépare à célébrer le mystère de l'Incarnation. Chaque jour de la semaine nous sommes invités, en ouvrant l'évangile, à contempler le Verbe incarné : Jésus Caritas, Jésus Agape, Jésus incarnation de l'amour comme aimait à le nommer Charles de Foucauld.

Ce matin Jésus nous apparaît dans cet extrait de l'évangile comme celui qui guérit et comme celui qui nourrit. Regardons-le, assis au sommet d'une colline entouré de boiteux, d'aveugles d'estropiés et de muets. Ecoutons-le dire à ses disciples en les regardant dans les yeux : Je suis saisi de compassion pour cette foule car déjà depuis trois jours ils restent près de moi.

Ce Verbe incarné a des sentiments maternels pour cet amas de pauvres gens qui sont écrasés d'épreuves diverses. Et il passe du temps à les soigner, à les guérir.

Et puis il va les nourrir, toujours avec la puissance divine qu'il incarne.

Le Père Charles de Foucauld en méditant ce passage de l'évangile se sentait appelé à imiter Jésus dans son attention aux plus pauvres, aux plus fragiles. Il faut faire du bien aux âmes et aux corps du prochain dans la plus grande mesure que nous pouvons. Puisque l'un et l'autre font partie du corps de Jésus.

En Jésus les derniers temps sont commencés. Il est le berger qui prépare une table et une coupe débordante comme nous le rappelle le psaume « Le Seigneur est mon berger. »

Jésus sauveur, Jésus Caritas.

Il est le Messie sauveur annoncé par Isaïe

En ce jour là le Seigneur de l'Univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne ; Sur cette montagne il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples.