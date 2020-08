Mt 16, 21-27 - Françoise Brian

La première annonce par Jésus de son arrestation et de sa mort laisse les disciples déconcertés, incrédules et même révoltés. La réaction de Pierre exprime tout haut ce que tous ressentent. Il vient d’être choisi par le Christ comme le chef des apôtres et de la future Eglise, parce qu’il a reconnu que Jésus est le messie, ce qu’il dit engage donc tout le groupe dont il a maintenant la charge. Comprenons bien leur désarroi : ils attendaient un libérateur à la fois spirituel et politique ; ils allaient être associés au triomphe de Dieu sur les païens, à sa revanche sur les occupants romains et tous ceux qui avaient écrasé le peuple des croyants. Et voilà que celui qu’ils viennent d’identifier comme ce Messie leur dit qu’il sera mis à mort, et par les chefs mêmes du peuple qu’il est venu sauver ! Jésus est en train de tout ruiner, de tout mettre à l’envers ! Et c’est Pierre maintenant qui est désigné comme l’Adversaire par excellence, le Satan qui se met au travers de sa route. Après deux millénaires de christianisme, l’obstacle est toujours aussi insurmontable, aussi scandaleux : où est-il le Royaume inauguré par Jésus ? Le monde n’est-il pas toujours en proie à la violence, à la quête du pouvoir, à la domination de l’argent, à l’écrasement des faibles ? Effectivement, le Royaume n’est pas de ce monde…Où est-il alors ? Dans un futur imaginaire, fantasmé, après la fin des temps ? De quoi baisser les bras, et courber l’échine devant tout ce qui peut nous arriver. Ce n’est pourtant pas à cela que nous invite Jésus : il ne s’agit pas de subir, mais de « prendre sa croix », d’assumer avec lui la souffrance et même la mort, de donner sa vie pour que la Bonne nouvelle de l’amour de Dieu soit annoncée, pour que le pauvre soit secouru, pour que la vie ait un sens, pour que l’amour soit vécu dans le quotidien de nos rencontres et de nos actes. Telle est la germination du Royaume, qui transfigure nos vies, c’est ainsi que la vie donnée s’épanouit en Résurrection.