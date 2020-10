Mt 18, 1-5.10 - Père Richard Tardiff

Chorazin, Betsaïda et Capharnaüm sont trois villes de Galilée, la région où Jésus a grandi, marché, dispensé son enseignement et rencontré beaucoup de gens. Ces villes ont été les plus exposées au rayonnement de sa prédication. Elles ont vu les miracles et entendu la Bonne nouvelle. Et pourtant Jésus prononce sur elles une lamentation. Il s’agit là d’un constat désolé plus que d’un jugement définitif !

A l’inverse, les villes célèbres dans l’Antiquité et dans la Bible, célèbres pour leur rejet de Dieu, leur cultes païens ou leurs pratiques violentes sont ici saluées pour leur capacité présumée à accueillir le message du Christ. L’histoire de Ninive et de sa repentance spectaculaire apparaît évidemment en filigrane de cette rude invective de Jésus.

Il est arrivé ainsi dans l’histoire, comme dans nos histoires, que les plus proches soient en réalité les moins attentifs, les moins concernés ; il arrive aussi que les plus éloignés soient les plus à l’écoute. Cette parole de Jésus fait disparaître les étiquetages rapides et commodes ; le « chacun a sa place et les vaches seront bien gardées ! » ne tient plus avec Jésus. Chacun est au contraire appelé à vivre une conversion à Dieu, qu’il s’agisse du fils de bonne famille ou de l’étranger.

Cette parole met en garde contre le syndrome de la satiété permanence. Ne plus avoir faim et soif que rien parce que l’on se croit détenteur de tout : de la vérité, de la bonne religion, de la bonne naissance, du bon statut social. Cette plénitude permanente de conviction, d’estime de soi, de réussite et de jugement des autres est une voie d’éloignement de Dieu.

La conversion de Chorazin, doit devenir la mienne. Est-il aussi sûr que je sois du bon côté ? Il est peut-être temps de passer du désir de soi au besoin de Dieu, du sentiment de propriétaire à l’expérience du manque. Le royaume de Dieu s’est approché.