Mt 18, 21-35 - Françoise Brian

Chaque jour en récitant le Notre-Père nous adressons à Dieu cette demande : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Mais qu’en est-il réellement de notre pratique du pardon ? Le carême est le moment privilégié pour nous interroger sur ce point. Sommes-nous comme Pierre, qui voudrait bien pouvoir compter avec une certaine parcimonie les fois où il pardonne ? On le comprend d’ailleurs car déjà pardonner 7 fois à la même personne qui recommence chaque fois à nous blesser d’une manière ou d’une autre, c’est déjà beaucoup. On a envie de dire « il ne faut pas exagérer tout de même ! ». Eh bien, Jésus nous dit que oui, il faut exagérer dans notre pratique du pardon : 70 fois 7 fois, cela signifie évidemment que le nombre de fois est porté à l’infini : il faut toujours pardonner ! Et la parabole qui suit nous débusque de nos mauvaises habitudes ; nous comptons bien que Dieu nous fasse miséricorde chaque fois que nous l’implorons, mais de là à pardonner chaque fois qu’on nous fait du mal, la marge est grande. Attention ! le pardon n’est pas complicité avec le mal, acceptation du mal ; c’est pour cela qu’il est légitime qu’un délit ou un crime soit puni. Mais pardonner c’est autre chose : non pas oublier le mal commis, la blessure ressentie, mais restaurer la relation ainsi rompue, ne pas réduire l’autre au mal qu’il nous a fait. Le pardon libère celui qui le donne autant que celui qui le reçoit, parce qu’il est renoncement à la prison du ressentiment, de la rancune, du désir de vengeance. Il y a des circonstances cependant où le pardon semble impossible : comment accepter qu’on ait trahi notre confiance, manqué à la fidélité promise, ou fait du mal à notre enfant ? C’est pour cela qu’il nous faut recevoir de Dieu même la capacité à pardonner.

Seigneur, nous t’en prions, accorde-nous la grâce de pouvoir pardonner, en ajustant notre volonté à la tienne, puisque tu es toujours envers nous celui qui fait miséricorde.