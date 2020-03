Mt 18, 21-35 - Père Antoine Galy

A la question de Pierre, Jésus répond bien sur. Et sa réponse est comme un piège. Parceque, si l'on compte juste, 70 fois 7 fois cela fait 490 fois. Il faudrait donc vivre avec un carnet pour noter et ne rien oublier ! C'est une manière pour Jésus de faire entendre que le pardon n'est pas affaire de comptabilité. Et la parabole du roi qui veut régler ses comptes avec ses serviteurs va nous faire entrer dans une toute autre dimension.

Certes il veut régler ses comptes : logique comptable. Mais il est saisi de compassion devant ce serviteur qui ne peut régler sa dette. Et il lui reprochera plus tard de ne pas avoir eu pitié de son compagnon insolvable.

La compassion, ou l'art d'être avec l'autre, de porter en soi la difficulté, la souffrance de l'autre. Passion : 'patior' en latin. Et nous savons ce qu'il en est de la passion du Christ ; la compassion demandée par Jésus, c'est coûteux, cela a un prix.

De même avoir pitié ce n'est pas de l'ordre de la commisération ou d'une forme de condescendance parfois méprisante pour l'autre. En Hébreu cette fois, la pitié est de l'ordre la matrice, de la mise au monde.

Le Père est ainsi nous dit Jésus. Il nous fait naitre parcequ'il nous porte en lui. Le pardon n'est pas comptable. Il est compassion et mise au monde. Mais pour Jésus c'est sur la Croix qu'il s'achèvera.