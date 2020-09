Mt 18, 21-35 - Père Antoine Tingba

Seigneur, combien de fois dois-je pardonner ? Le pardon nous est parfois si difficile que Pierre essaie de lui fixer un seuil. Pierre voudrait bien connaître un nombre limité de fois où il aura à pardonner. Il propose le chiffre 7.

Mais la réponse de Jésus va à la mesure des offenses. Il faut pardonner lorsqu’on est offensé. Dieu est patient. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Jusqu’à 70 fois 7 fois.

Nous avons de la marge. A nous de le comprendre et d’en vivre. Dieu ne pardonne pas comme les hommes. Attention. Il n’hésite pas à pardonner lui à la différence de nous humains. Il est « La Miséricorde venue jusqu’à nous ». Alors, ce pardon de Dieu, il est à redécouvrir sans cesse. Une véritable histoire d’amour entre nous et Dieu. Entre nous et le prochain.

Dans la prière de notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons, nous aussi à nos frères.

La source du pardon, de tout pardon, nous la découvrons dans le Christ. Sur la croix, une de ses dernières paroles sera celle-là, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.

Le pardon n’est pas à confondre avec nos petites excuses.

Le premier lieu où il nous est donné de connaître le pardon, le pardon de Dieu, c’est le sacrement du pardon. Approchons-nous le plus souvent de ce sacrement pour pouvoir y puiser des forces pour pouvoir pardonner nous aussi.

Alors, n’ayons pas peur de jeter dans le feu de la miséricorde de Dieu tout ce qui peut justement assombrir notre âme, la laisser dans l’ombre, dans les ténèbres. Confions-nous à la douceur de la miséricorde de Dieu.