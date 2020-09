Mt 20, 1-16 - Père Antoine Galy

« Personne ne nous a embauchés. » Des hommes laissés de côté, oubliés dans leur coin. Ils n'auront droit bien sur à aucun salaire : rien pour vivre et faire vivre les siens. En cette période où le nombre de chômeurs a augmenté, au delà des problèmes politiques et économiques réels soulevés par la crise sanitaire, nous ne pouvons oublier que derrière le chômage il y a des hommes. Et ces hommes, ces femmes, ces enfants, sont en difficulté.

A chacun le maître de la vigne veut donner « ce qui est juste ». Ce qui est juste, c'est à dire ce qui est ajusté, adapté aux besoins de chacun et non point dans un égalitarisme quelque peu inhumain.

Le Seigneur est ainsi nous dit l'Évangile. Il ne regarde pas d'abord le travail de chacun, son efficacité professionnelle ou même ecclésiale. Peu lui importe que nous soyons investis dans la société ou dans l'église. Il regarde d'abord les personnes et ce qu'il leur faut pour vivre. Et il est prodigue de ce qu'il donne à chacun selon son besoin. « N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? » Lui ne calcule pas, ne compte pas.

A moi aussi, ouvrier de la dernière heure, il donne ce qui est juste selon mon besoin. Il y a de la gratuité dans le cœur de Dieu. Non seulement il ne compte pas, mais il donne « en commençant par les derniers. » Et de manière ultime, quand il est arrivé au bout de ce qu'il peut dire et faire, c'est sa vie même qu'il donne.