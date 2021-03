Mt 20, 17-28 - Père Antoine Galy

C'est une bonne mère que celle des fils de Zébédée. Elle demande à Jésus que ses fils soient ses ministres quand il sera roi. Elle ose le demander, et l'on comprend que les autres disciples s'indignent. Sous entendu : pourquoi eux et pas moi ? C'est que ni elle ni eux n'ont entendu ce que Jésus vient d'annoncer, à savoir sa Passion. Ce n'est pas rien tout de même ? Et surtout cela a des implications.

Et Jésus d'affirmer avec force qu'il ne saurait être question pour lui d'être du côté d'un pouvoir quelconque. Et il les invite une nouvelle fois au service. « Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur et celui qui veut être le premier sera votre esclave. » Cela ne peut être qu'à son image : « le Fils de l'Homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

A nous qui rêvons d'un Dieu tout puissant, de la puissance du pouvoir et des hommes, Jésus nous révèle un Dieu serviteur. Je ne suis pas sûr que les chrétiens, et nous en sommes, aient bien entendu cela. Être chrétien, c'est être homme à la manière de Jésus le Christ, l'être dans la conformité à ce qu'il est lui Jésus. C'est à dire dans ce service total de l'homme. Un service qui va jusqu'au bout du don de sa vie.

Vivre ainsi comme lui, de lui, est une manière de vivre au milieu des hommes en leur dévoilant le visage de Dieu. Notre Père est totalement serviteur des hommes : là est sa toute puissance. Il est bien le Père tout puissant.