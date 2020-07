Mt 20, 20-28 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus tu nous invite en tant que disciple à vivre l’humilité et la pureté du cœur. La mère de Jacques et Jean te donne l’occasion d’en parler dans l’Evangile d’aujourd’hui. Elle vient te demander une place privilégiée pour ses deux fils dans ton Royaume, celle d’être assis à ta droite et ta gauche. Dans ta réponse tu leur donner toi-même un exemple d’humilité. Tu leur réponds en disant « Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » En remettant cette décision à ton Père tu te présente comme un humble serviteur et tu invite Jacques et Jean à vivre cette même humilité en ne cherchant pas des postes dans son Royaume mais en devenant de vrai serviteur. Donner une place à ta droite et ta gauche dans ton Royaume ce n’était pas à toi de l’assigner mais la coupe que tu allais boire tu te dis prêt à la partager avec eux. Cette coupe que tu leur offre à boire n’est pas celle de l’honneur et la puissance mais celle du don de soi. Et dans ce don de soi tu irais jusqu’au sacrifice de ta propre vie sur la croix pour nous sauver de la mort et du péché. Étaient-ils prêts à boire de cette coupe ? Jacques et Jean te disent, « Nous le pouvons. » Ce n’est pas entièrement faut. Jean restera au pieds de ta Croix jusqu’à ta mort. Et Jacques plus tard donnera sa vie pour sa foi en toi en tant que martyr. Ils ont accepté de boire à ta coupe et ils ont appris de toi comment ce donné sans retour, avec pureté d’intention. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Aide moi Seigneur aussi à te servir avec humilité et pureté de cœur. Que je ne cherche pas tant à être servi que de te servir. Que je puisse apprendre à me donner gratuitement à mon prochain sans chercher mon propre intérêt. Ainsi je deviendrai un vrai disciple à ton image Seigneur. « Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »